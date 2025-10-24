Alarmsignale von Orten, wo Armut sichtbar wird

Viele Hilfesuchende und keine Verschnaufpausen

Das kann Tirols Caritas-Präsidentin Elisabeth Rathgeb nur bestätigen. Bei den Einrichtungen der Caritas sei die Nachfrage nach Unterstützungsangeboten hoch. Allein die Sozialberatung habe heuer bis Ende September knapp 4000 Anfragen bearbeitet. Die zentralen Themen sind die hohen Miet- und Energiekosten. Doch das allein ist es mittlerweile nicht mehr. Anders als in anderen Jahren blieb in diesem Jahr die Nachfrage nach Unterstützung auch in den Sommermonaten ungebrochen. Was Rathgeb daraus schließt: „Armut verfestigt sich zunehmend.“