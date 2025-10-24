Vorteilswelt
Neue Rekorde erwartet

Halloween wird zum Umsatzmotor für den Handel

Burgenland
24.10.2025 06:00
Süßes oder Saures? Halloween hat sich zu einem familienorientierten Gemeinschaftsevent ...
Süßes oder Saures? Halloween hat sich zu einem familienorientierten Gemeinschaftsevent entwickelt. Kinder ziehen nicht nur in Begleitung ihrer Eltern von Tür zu Tür, sondern sind auch gern gesehene Gäste bei diversen Freizeitveranstaltern.(Bild: Andreas Hafenscher)

Halloween gewinnt für die österreichische Wirtschaft zunehmend an Bedeutung – sowohl als Konsum- und Handelsereignis als auch als Impuls für Tourismus, Gastronomie und Freizeitökonomie. Das jährliche Umsatzplus von bis zu 15 Prozent ergibt sich durch die steigende Akzeptanz bei den Familien.

Obwohl Halloween eigentlich ein kommerzialisierter amerikanischer Brauch ist, den einst irische Einwohner in die USA importierten, wird das Fest des Grauens auch hierzulande immer beliebter. Um für die richtige Gruselstimmung zu sorgen, zeigen viele Konsumenten eine erhöhte Kaufbereitschaft. Davon profitiert auch der Handel. Lag der Umsatz 2021 österreichweit noch bei 42 Millionen Euro, kletterte er 2023 bereits auf 65 Millionen Euro. Für heuer wird sogar ein Rekordumsatz von 90 Millionen Euro prognostiziert.

Der Rubel rollt
Das meiste Geld spülen die Oberösterreicher und Salzburger dem Handel in die Kassa. Hier liegen die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben bei rund 89 Euro. Die Tiroler und Vorarlberger geben im Mittel 84 Euro aus, die Wiener 70 Euro. Aber selbst die Burgenländer, die bisher nur 30 Euro pro Kopf und Nase bezahlten, sind dieses Jahr bereit, weitaus tiefer in die Tasche zu greifen.

Zitat Icon

Halloween hat sich zu einem saisonalen Umsatztreiber für den burgenländischen Handel entwickelt. Besonders Süßwaren, Kürbisse und thematisch gestaltete Produkte verzeichnen eine erhöhte Nachfrage. Unsere Betriebe reagieren flexibel auf Trends und stärken damit auch die regionale Wertschöpfung.

Alexander Fischer, Spartenobmann Handel in der Wirtschaftskammer

50 Euro und mehr möchten sie nun für süße und saure Naschereien, Verkleidungen, Grusel-Schminke, Zierkürbisse und andere Dekoartikel ausgeben. Das beschert auch dem Einzelhandel ein kräftiges Plus. Lag der burgenländische Umsatz zu Halloween zuletzt bei zwei Millionen Euro, wird heuer laut Wirtschaftskammer mit Gesamtausgaben von vier Millionen gerechnet. 

Die besten Halloween-Events 
Befeuert wird der Hype von zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land. Im Strandbad Podersdorf wird einem bereits seit Donnerstag bei den „Gruseltagen“ das Fürchten gelehrt. Noch bis 2. November sorgen hier Feuershows, Horrorstationen und Grusel-Ralleys für Nervenkitzel pur.

Im Strandbad Podersdorf hat der Spuk schon begonnen.
Im Strandbad Podersdorf hat der Spuk schon begonnen.(Bild: DAVID POKORNY)
Zu den Highlights zählen hier der Düsterwald, das Gruselkino und die Hütten des Grauens.
Zu den Highlights zählen hier der Düsterwald, das Gruselkino und die Hütten des Grauens.(Bild: DAVID POKORNY)

Feiern bis in die Nacht
Österreichs wohl größtes Halloween-Spektakel seiner Art bietet der Familypark St. Margarethen. Ab heute ist der Vergnügungspark bis weit nach Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Neben schaurigen Geisterhäusern für Teenager und Erwachsenen warten Kinder- und Abendshows, Zauberer, Artisten und Österreichs einziger Schwertschlucker auf die Besucher. Auch den 990,6 Kilogramm schweren Staatsmeister-Kürbis aus Gols kann man hier bewundern. Wichtig: Der Einlass nur mit einem Online-Ticket möglich!

Neben bunten Paraden sorgt Magier Patrick Kulo für mystischen Schattenzauber.
Neben bunten Paraden sorgt Magier Patrick Kulo für mystischen Schattenzauber.(Bild: Hafenscher)
Besonders Mutige wird der Besuch des Haunted House freuen, das in die düstere, verlassene Welt ...
Besonders Mutige wird der Besuch des Haunted House freuen, das in die düstere, verlassene Welt der Kanalisation und U-Bahn-Schächte führt.(Bild: Andreas Hafenscher)
Der Familypark erstrahlt in schauriger Pracht. Hier werden täglich unheimlich tolle Partys ...
Der Familypark erstrahlt in schauriger Pracht. Hier werden täglich unheimlich tolle Partys geschmissen, die bis in die späten Abendstunden jede Menge Gänsehaut vresprechen.(Bild: Andreas Hafenscher)

Geheimnisvolle Orte
Auf Burg Forchtenstein tummeln sich von 25. bis 31. Oktober Hexen und Gespenster. Am Samstag und Sonntag präsentiert „Die Schule des Grauens“ dort ihr Grusical „Fürchtet euch (nicht)“, das am 30. Oktober auch im Lutzmannsdorfer Lustspielhaus zu sehen ist. Außerdem dürfen Vampirjäger bei der „Familien-Draculade“ mit schwarzen wallenden Umhängen und gewappnet mit Taschenlampen und Knoblauchzehen durch die finstere Burg schleichen, um Graf Dracula zu bezwingen. Nebenbei sind sie alten Sagen und kuriosen Legenden auf der Spur und dürfen Teile der Festung besichtigen, die Besuchern sonst nicht zugänglich sind. 

Ein gespenstischer Abend wartet auf Burg Forchtenstein. Conny Boes und Reinwald Kranner laden ...
Ein gespenstischer Abend wartet auf Burg Forchtenstein. Conny Boes und Reinwald Kranner laden mit ihrem Grusical zum Mitsingen und Tanzen ein.(Bild: Esterhazy)
Wer die Rätselprüfung besteht, darf noch Zeit in der Halloween-Bastelstube verbringen.
Wer die Rätselprüfung besteht, darf noch Zeit in der Halloween-Bastelstube verbringen.(Bild: Burg Forchtenstein)
(Bild: Andreas Hafenscher)
(Bild: Andreas Hafenscher)

Gruselführung für kleine Detektive 
Im Kellergewölbe des Schloss Esterhazy in Eisenstadt können sich Abenteurer von 25. bis 31. Oktober auf die Suche nach Joseph Haydns Totenkopf begeben und eine Belohnung abstauben.

Im Schloss Esterházy wird ein Kriminallfall gelöst, der auf einer wahren Begebenheit beruht
Im Schloss Esterházy wird ein Kriminallfall gelöst, der auf einer wahren Begebenheit beruht(Bild: Pia Friedrich)

Am Halloween-Tag selbst beschreiten Mutige, ausgerüstet mit Laternen, bei einer Vollmondführung verbotene Wege auf der mystischen Friedensburg Schlaining und landen schließlich in dunklen Gemächern legendärer Burgherren, während im Schloss Lackenbach eine ausgelassene Gruselparty für Kinder steigt.

In der Hofschenke der Csello Mühle Oslip wird in magischer Atmosphäre ein besonderes Abendessen ...
In der Hofschenke der Csello Mühle Oslip wird in magischer Atmosphäre ein besonderes Abendessen serviert.(Bild: Heidi Vukovits)
(Bild: Friedensburg Schlaining)

Auch Erwachsene kommen am Tag vor Allerheiligen auf ihre Kosten. Etwa beim Candlelight-Dinner und der Halloween-Sause in der Csello Mühle Oslip.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Burgenland
