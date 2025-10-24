Halloween wird zum Umsatzmotor für den Handel

Geheimnisvolle Orte

Auf Burg Forchtenstein tummeln sich von 25. bis 31. Oktober Hexen und Gespenster. Am Samstag und Sonntag präsentiert „Die Schule des Grauens“ dort ihr Grusical „Fürchtet euch (nicht)“, das am 30. Oktober auch im Lutzmannsdorfer Lustspielhaus zu sehen ist. Außerdem dürfen Vampirjäger bei der „Familien-Draculade“ mit schwarzen wallenden Umhängen und gewappnet mit Taschenlampen und Knoblauchzehen durch die finstere Burg schleichen, um Graf Dracula zu bezwingen. Nebenbei sind sie alten Sagen und kuriosen Legenden auf der Spur und dürfen Teile der Festung besichtigen, die Besuchern sonst nicht zugänglich sind.