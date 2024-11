Beim Adventsingen: Engel betört mit Harfenklängen

Elisabeth Eder ist selbst so etwas wie der gute Geist der Inszenierung „Glaube, Hoffnung, Liebe!“. Wenn sie in ihrem weißen Kleid aus einem mehr als hundert Jahre alten Altartuch über die schmale Bühne schwebt, musiziert und singt, wirkt das magisch. Für die Harfenistin aus Großarl wurde heuer sogar ein eigenes Instrument entworfen und gebaut: Sie wird erstmals auf einer keltischen Schoßharfe spielen. „Die Harfe wird als mythologisches Instrument der Engel und Götter bezeichnet. Sie kommt auch in der Bibel vor. König David spielt Harfe. Böse Geister werden so beschwichtigt.“ Es ist eine Aufwertung für ihre Rolle. Eder: „Der Engel ist heuer sehr nahbar.“