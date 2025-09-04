Vorteilswelt
Drehstart im Jänner

„GoT“-Star Sophie Turner ist die neue Lara Croft!

Society International
04.09.2025 09:29
Sophie Turner tritt in große Fußstapfen! Sie wird Nachfolgerin der Oscarpreisträgerinnen ...
Sophie Turner tritt in große Fußstapfen! Sie wird Nachfolgerin der Oscarpreisträgerinnen Angelina Jolie und Alicia Vikander.(Bild: Krone KREATIV/Lee Floyd / Action Press / picturedesk.com, Ronald Grant Archive / Mary Evans / picturedesk.com)

Halfter in Position, der hautenge Anzug sitzt! Sophie Turner (29) schlüpft in die ikonische Rolle der Lara Croft. Amazon gab offiziell bekannt, dass die „Game of Thrones“-Darstellerin die Hauptrolle in der kommenden „Tomb Raider“ Live-Action-Serie übernimmt, die von „Fleabag“-Mastermind Phoebe Waller-Bridge (40) entwickelt wird.

0 Kommentare

Turner ist euphorisch – immerhin ist das eine der absoluten Kultrollen der Kinogeschichte!  „Ich bin überglücklich, Lara spielen zu dürfen. Sie ist so eine ikonische Figur, die unzähligen Menschen viel bedeutet – und ich gebe alles, was ich habe.“ Gleichzeitig zollte sie ihren Vorgängerinnen Respekt: „Das sind riesige Fußstapfen, wenn man nach Angelina und Alicia tritt. Aber mit Phoebe an der Spitze sind wir alle in sehr sicheren Händen.“

Auch Waller-Bridge selbst schwärmt: „Sophie ist eine formidable Lara! Jeder im Team ist voller Leidenschaft für dieses Projekt. Holt eure Artefakte raus – Croft kommt!“

Top-Namen an Bord
Neben Turner haben Amazon und MGM weitere Top-Namen an Bord geholt: Jonathan Van Tulleken („Shōgun“) wird Regie führen, Chad Hodge fungiert als Co-Showrunner. Produziert wird die Serie gemeinsam mit Spieleentwickler Crystal Dynamics, der Drehstart ist für den 19. Jänner 2026 angesetzt.

Sophie Turner wurde bereits in jungen Jahren durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Kultserie „Game of Thrones“ bekannt und sie spielt in den  „X-Men“-Filmen die Rolle der Jean Grey (Dark Phoenix). 

Lara Croft gilt als Meilenstein der Gaming-Geschichte: Schon 1996 revolutionierte die Abenteurerin das Videospiel-Genre und schaffte früh den Sprung ins Kino – mit Angelina Jolie (2001, 2003) und Alicia Vikander (2018), deren Filme weltweit jeweils über 270 Millionen Dollar einspielten.

Angelina Jolie spielte die Rolle zweimal und sorgte damit für Aufsehen und volle Kassen.
Angelina Jolie spielte die Rolle zweimal und sorgte damit für Aufsehen und volle Kassen.(Bild: AP/ALEX BAILEY)

Nun also Sophie Turner: Ab 2026 schreibt sie als Lara Croft ein neues Kapitel einer der legendärsten Frauenfiguren der Popkultur.

Pamela Fidler-Stolz
