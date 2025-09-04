Wo Thommy & Amélie ihre Weltkarriere starteten

Zehnjähriges Jubiläum wartet

„Es ist für uns wie ein zweites Zuhause geworden – so viele Erinnerungen, so viele magische Momente. Ohne AGT wären wir heute nicht da, wo wir sind. Umso schöner, dass wir hier unser eigenes 10-jähriges Jubiläum einläuten dürfen“, meint Amélie. Und im großen Jubiläumsjahr warten natürlich jede Menge Auftritte – mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ und einer Deutschland-Tournee. Doch jetzt wartet erst einmal Nordamerika.