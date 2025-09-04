Wo Thommy & Amélie ihre Weltkarriere starteten

Mit Auftritt in der US-Show „America’s Got Talent“ schafften sie 2016 den internationalen Durchbruch. Zum großen Jubiläum sind Thommy Ten & Amélie van Tass dort wieder zu Gast.
Dieser Auftritt veränderte ihr Leben: 2016 gelang Thommy Ten und Amélie van Tass in der US-Show „America’s Got Talent“ (AGT) der große Durchbruch. Damals zauberten sie sich als „The Clairvoyants“, wie sie in den USA heißen, aus 100.000 Bewerbern und vor rund 18 Millionen Zuschauern pro Show auf den sensationellen zweiten Platz.
Seitdem ist das heimische Magier-Duo weltweit mehr als erfolgreich unterwegs. Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums der Talentshow wurden auch Thommy & Amélie als Gaststars nach Hollywood geladen. Bereits zum 15. Mal stellen sie dort ihr magisches Können unter Beweis.
Ein Meilenstein für Magier-Duo
Und sorgen für Begeisterungsstürme: „Für uns ist es jedes Mal eine große Ehre, auf dieser Bühne zu stehen, die unsere Karriere so entscheidend geprägt hat. Dieses Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt, um diesen Meilenstein zu feiern“, erklärt Thommy.
Zehnjähriges Jubiläum wartet
„Es ist für uns wie ein zweites Zuhause geworden – so viele Erinnerungen, so viele magische Momente. Ohne AGT wären wir heute nicht da, wo wir sind. Umso schöner, dass wir hier unser eigenes 10-jähriges Jubiläum einläuten dürfen“, meint Amélie. Und im großen Jubiläumsjahr warten natürlich jede Menge Auftritte – mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ und einer Deutschland-Tournee. Doch jetzt wartet erst einmal Nordamerika.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.