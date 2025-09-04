Vorteilswelt
Zurück in Talent-Show

Wo Thommy & Amélie ihre Weltkarriere starteten

Niederösterreich
04.09.2025 05:45
Für die Jubiläumsshow von „America’s Got Talent“ kehren Thommy & Amélie als Special Guests ...
Für die Jubiläumsshow von „America’s Got Talent“ kehren Thommy & Amélie als Special Guests zurück.(Bild: Lukas Rauch)

Mit Auftritt in der US-Show „America’s Got Talent“ schafften sie 2016 den internationalen Durchbruch. Zum großen Jubiläum sind Thommy Ten & Amélie van Tass dort wieder zu Gast.

Dieser Auftritt veränderte ihr Leben: 2016 gelang Thommy Ten und Amélie van Tass in der US-Show „America’s Got Talent“ (AGT) der große Durchbruch. Damals zauberten sie sich als „The Clairvoyants“, wie sie in den USA heißen, aus 100.000 Bewerbern und vor rund 18 Millionen Zuschauern pro Show auf den sensationellen zweiten Platz.

Thommy Ten und Amélie van Tass sind back in Hollywood
Thommy Ten und Amélie van Tass sind back in Hollywood(Bild: The Clairvoyants)


(Bild: Lukas Rauch)

Seitdem ist das heimische Magier-Duo weltweit mehr als erfolgreich unterwegs. Anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums der Talentshow wurden auch Thommy & Amélie als Gaststars nach Hollywood geladen. Bereits zum 15. Mal stellen sie dort ihr magisches Können unter Beweis.

Ein Meilenstein für Magier-Duo
Und sorgen für Begeisterungsstürme: „Für uns ist es jedes Mal eine große Ehre, auf dieser Bühne zu stehen, die unsere Karriere so entscheidend geprägt hat. Dieses Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt, um diesen Meilenstein zu feiern“, erklärt Thommy.

Zehnjähriges Jubiläum wartet
„Es ist für uns wie ein zweites Zuhause geworden – so viele Erinnerungen, so viele magische Momente. Ohne AGT wären wir heute nicht da, wo wir sind. Umso schöner, dass wir hier unser eigenes 10-jähriges Jubiläum einläuten dürfen“, meint Amélie. Und im großen Jubiläumsjahr warten natürlich jede Menge Auftritte – mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ und einer Deutschland-Tournee. Doch jetzt wartet erst einmal Nordamerika.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Niederösterreich

