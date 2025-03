Top-Magier zaubern sich aus der Babypause zurück

Sohnemann ist dabei

Neu ist etwa auch die Probensituation für das Zauberpaar selbst: So wechseln die beiden einander ab, um ihren Sohnemann umsorgen zu können. Ein Statist übernimmt derweil den Part des anderen. Während der intensiven Vorbereitungen genießen die Magier ihr gewohntes Umfeld in der Heimat: „Es ist gut, dass die Proben in St. Pölten stattfinden. Hier haben wir unsere Familie und unsere Crew“, freut sich Thommy über die Unterstützung. Nach erfolgreicher Österreich-Tour geht es dann wieder über den großen Teich in ihre zweite Heimat. Immer mit dabei ist natürlich ihr kleiner Sonnenschein.