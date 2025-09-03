Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das gab’s noch nie

Rekorddeal! Rapid „auf neuer Ebene angekommen“

Bundesliga
03.09.2025 05:36
Sportchef Markus Katzer (li.) macht seinen bislang größten Coup perfekt: Tobias Gulliksen ist ...
Sportchef Markus Katzer (li.) macht seinen bislang größten Coup perfekt: Tobias Gulliksen ist ein Rapidler!(Bild: Daniel Widner | SK Rapid Wien)

„Seine Verpflichtung zeigt, dass wir in puncto Transfers auf einer neuen Ebene angekommen sind.“ Mit diesen Worten beendete Sportchef Markus Katzer gestern Rapids Sommer der Rekorde.

0 Kommentare

Nachdem er seine elfte (!) Verstärkung offiziell gemacht hatte: Tobias Gulliksen (NOR), der auch Angebote von finanzstärkeren Klubs vorliegen hatte, unterschrieb bis 2029 in Hütteldorf.

Für den 22-jährigen Zehner überweist Rapid knapp vier Millionen Euro an Djurgarden, plus möglicher Boni – natürlich die teuerste Neuverpflichtung in der Vereins-Geschichte!

Lesen Sie auch:
Tobias Gulliksen (2. von li.) wechselt zu Rapid. 
Spielverderber ist da
Rekordwechsel perfekt: Rapid rüstet weiter auf!
02.09.2025

Nachdem für Jansson und Sangare bereits Rekordablösen kassiert wurden. Für Djurgarden kam Gulliksen in 70 Pflichtspielen auf 30 Scorerpunkte, er beendete letzte Saison mit zwei Toren auch Rapids Traum vom Halbfinale in der Conference League.

Freude auf „fantastische Atmosphäre“
„Ich habe die fantastische Atmosphäre im Allianz-Stadion bereits kennengelernt“, so der Mittelfeldspieler, jetzt soll er Rapid im europäischen Herbst wieder träumen lassen. Und vor allem im Frühjahr, wenn es um Titel geht. Die Zeit des Understatement ist mit diesem Kader in Hütteldorf jetzt vorbei.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.214 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
156.010 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
125.833 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2588 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1225 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1213 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Bundesliga
Das gab’s noch nie
Rekorddeal! Rapid „auf neuer Ebene angekommen“
Der Wechsel ist durch!
Salzburg holt einen Offensivspieler von Bröndby
Nach Malone-Abgang
Wiener Austria sucht den violetten Goalgetter
Ersatz für Böving
Fix! Sturm Graz krallt sich Stürmer der Austria
Spielverderber ist da
Rekordwechsel perfekt: Rapid rüstet weiter auf!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf