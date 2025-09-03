Rekorddeal! Rapid „auf neuer Ebene angekommen“

„Seine Verpflichtung zeigt, dass wir in puncto Transfers auf einer neuen Ebene angekommen sind.“ Mit diesen Worten beendete Sportchef Markus Katzer gestern Rapids Sommer der Rekorde.
Nachdem er seine elfte (!) Verstärkung offiziell gemacht hatte: Tobias Gulliksen (NOR), der auch Angebote von finanzstärkeren Klubs vorliegen hatte, unterschrieb bis 2029 in Hütteldorf.
Für den 22-jährigen Zehner überweist Rapid knapp vier Millionen Euro an Djurgarden, plus möglicher Boni – natürlich die teuerste Neuverpflichtung in der Vereins-Geschichte!
Nachdem für Jansson und Sangare bereits Rekordablösen kassiert wurden. Für Djurgarden kam Gulliksen in 70 Pflichtspielen auf 30 Scorerpunkte, er beendete letzte Saison mit zwei Toren auch Rapids Traum vom Halbfinale in der Conference League.
Freude auf „fantastische Atmosphäre“
„Ich habe die fantastische Atmosphäre im Allianz-Stadion bereits kennengelernt“, so der Mittelfeldspieler, jetzt soll er Rapid im europäischen Herbst wieder träumen lassen. Und vor allem im Frühjahr, wenn es um Titel geht. Die Zeit des Understatement ist mit diesem Kader in Hütteldorf jetzt vorbei.
