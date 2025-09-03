Kiteishvili, Fitz und Ronivaldo im Rennen um Bruno

Otar Kiteishvili hat die Chance auf seinen zweiten Bruno in der Kategorie „Spieler der Saison“. Der im Vorjahr ausgezeichnete Spielmacher von Fußball-Meister Sturm Graz ist neben Torschützenkönig Ronivaldo von Blau-Weiß Linz und dem Ex-Austrianer Dominik Fitz einer von drei Nominierten für die begehrte Ehrung. Die Wahl wird von der „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) durchgeführt, die Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Rahmen der Bruno-Gala am 6. Oktober im Globe Wien.
Als Legionär der Saison stehen Marko Arnautovic (vormals Inter Mailand), Konrad Laimer (Bayern München) und Romano Schmid (Werder Bremen) zur Auswahl. Der Bruno für den Trainer der Saison geht an Stephan Helm (Austria Wien), Dietmar Kühbauer (Wolfsberger AC) oder Gerald Scheiblehner (vormals Blau-Weiß Linz). Die Spielerin der Saison kommt aus dem Trio Sophie Hillebrand (vormals SKN St. Pölten), Magdalena Rukavina (Vienna) und Verena Volkmer (Austria Wien). In der Kategorie Legionärinnen sind Sarah Zadrazil (Bayern München), Manuela Zinsberger (Arsenal) und Viktoria Pinther (FCO Dijon) die Kandidatinnen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.