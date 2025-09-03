Kiteishvili, Fitz und Ronivaldo im Rennen um Bruno

Otar Kiteishvili hat die Chance auf seinen zweiten Bruno in der Kategorie „Spieler der Saison“. Der im Vorjahr ausgezeichnete Spielmacher von Fußball-Meister Sturm Graz ist neben Torschützenkönig Ronivaldo von Blau-Weiß Linz und dem Ex-Austrianer Dominik Fitz einer von drei Nominierten für die begehrte Ehrung. Die Wahl wird von der „Vereinigung der Fußballer“ (VdF) durchgeführt, die Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Rahmen der Bruno-Gala am 6. Oktober im Globe Wien.