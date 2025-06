Linzer Schule übte bereits ein Amok-Szenario

Gesetzlich vorgeschrieben ist für Schulen nur eine jährliche Brandschutzübung, das Trainieren eines Amok-Szenarios ist freiwillig. „Wir haben das geübt, was von der Bildungsdirektion vorgegeben wird“, sagt Gym-Direktor Herwig Wingert. Also: Das Klassenzimmer versperren – an der Landwiedschule haben alle Lehrer Schlüssel —, ruhig verhalten und sämtliche Handys abdrehen, um nicht aufzufallen. Wingert will die Übung nicht aufbauschen – man habe sie gemacht, damit die Abläufe „wie bei Brandschutzübungen in den Köpfen drinnen stecken.“ Nach der Premiere vorigen Herbst soll die Übung nun einmal pro Jahr abgehalten werden.