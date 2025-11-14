Neue Pläne für leer stehenden Berggasthof Fageralm

Seit zwei Jahren liegt die Fageralm hoch über Elsbethen im Dornröschenschlaf. Während auf der Erentrudisalm, einige hundert Meter entfernt, Ausflügler einkehren, Hochzeiten und Veranstaltungen stattfinden, sind auf der Fageralm Tore und Türen verschlossen. Das soll sich jedoch ändern.