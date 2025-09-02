SPÖ warnt vor einem Bröckeln der Jobsicherheit

Viele Initiativen zur Arbeitsplatzsicherung habe die SPÖ im Landtag bereits eingebracht. „Viele davon wurden von der Regierungskoalition abgelehnt“, sagt Engleitner-Neu. SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Karl Schaller verweist auf wirtschaftliche Unsicherheiten durch Handelskonflikte, Digitalisierung und Energiekrise: „Wir bringen konstant die relevanten Arbeitsmarkt-Initiativen in den Landtag ein – obwohl wir in der Landesregierung gar nicht für Wirtschaft und Arbeit zuständig sind.“

Kritik übt die Partei an der Bildungspolitik, am Investitionsstau bei Schulen und Infrastruktur sowie an der Energiepolitik: Besonders das Windkraft-Potenzial werde durch Ausschlusszonen blockiert. Die stellvertretende Klubvorsitzende Doris Margreiter sagt: „Eine topaktuelle IFES-Studie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Deshalb werden wir uns auch von kurzsichtigen Ablehnungen unserer Landtagsinitiativen nicht bremsen lassen.“