Notarzteinsatz bei Tour: Salzburger stürzt vom Rad

Bei dem Zwischenfall, der sich auf der Ostseite des Waginger Sees, Höhe Wolkersdorf, ereignete, konnte durch das schnelle Einschreiten von seinem Begleiter und weiteren Ersthelfern Schlimmstes verhindert werden. Der 59-Jährige wurde durch den Notarzt anschließend medizinisch stabilisiert und ins Klinikum nach Traunstein gebracht.