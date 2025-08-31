Notarzteinsatz bei Tour: Salzburger stürzt vom Rad
Per Heli ins Spital
Zu einem Notarzteinsatz kam es heute, Sonntag, am Nachmittag im benachbarten Bayern. Ein Salzburger (59) war auf einer Fahrradtour wegen eines internistischen Notfalls mit seinem Rennrad gestürzt.
Am Sonntag, kurz nach 14.30 Uhr erlitt ein 59-jähriger Salzburger während der Fahrt mit seinem Rennrad ein internistisches Problem. Der Sportler stürzte vom Rad und blieb bewusstlos liegen.
Bei dem Zwischenfall, der sich auf der Ostseite des Waginger Sees, Höhe Wolkersdorf, ereignete, konnte durch das schnelle Einschreiten von seinem Begleiter und weiteren Ersthelfern Schlimmstes verhindert werden. Der 59-Jährige wurde durch den Notarzt anschließend medizinisch stabilisiert und ins Klinikum nach Traunstein gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.