Beben in Leverkusen! Ten Hag muss Posten räumen

Trainer-Beben in Leverkusen: Erik ten Hag ist nach nur zwei Bundesliga-Spielen schon wieder Geschichte! Am Montag hat man sich geeinigt, den Weg nicht mehr gemeinsam zu gehen. Der Nachfolger von Xabi Alonso hat demnach nach einer Krisensitzung bereits das Vereinsgelände verlassen.
Nur ein Punkt nach zwei Spieltagen war zu wenig für Ten Hag. Die Verantwortlichen in Leverkusen haben früh die Reißleine gezogen. Offenbar traut man dem Niederländer nicht zu, den Umbruch erfolgreich zu gestalten.
„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann“, so Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport). „Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen.“
„Das darf nie passieren“
Gegen Werder verspielte Bayer Leverkusen am Samstag sogar in Überzahl eine 3:1-Führung. „Das darf nie passieren im Profifußball“, schüttelte Ten Hag nach dem turbulenten 3:3 mit dem Kopf.
Kapitän sauer
„So kannst du gegen keinen Gegner der Welt gewinnen“, schimpfte Kapitän Robert Andrich. „Wir haben zu viele Leute, die sich nur mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben zu viele, die sich nur mit sich beschäftigen.“ Jetzt muss man erst einmal einen neuen Coach finden. Die Trainingsarbeit wird vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.