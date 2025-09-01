Vorteilswelt
Mann in Haft

Auto fuhr in russisches Konsulat in Sydney

Ausland
01.09.2025 09:28
Vor dem russischen Konsulat in Sydney kam es zu einem Zwischenfall.
Vor dem russischen Konsulat in Sydney kam es zu einem Zwischenfall.(Bild: AFP/DAVID GRAY)

In Sydney hat ein Mann sein Auto gegen den Eingang des russischen Konsulats gelenkt. Der 39-jährige Mann wurde festgenommen und kooperiert mit den Ermittlern. 

Die Polizei des Bundesstaates New South Wales war gerufen worden, da das Fahrzeug unerlaubt in der Einfahrt geparkt hatte.

Beim Versuch, mit dem Fahrer zu sprechen, steuerte er auf die Tore zu, teilte die Polizei mit. 

Bilder des Vorfalls:

(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)
(Bild: AFP/DAVID GRAY)

Der Fahrer steuerte ein weißes Auto, auf den Bildern sind die Scheiben eingeschlagen. Bevor der Wagen abtransportiert wurde, stand er in der Nähe der russischen Flagge auf dem Rasen des Konsulats.

Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln.

