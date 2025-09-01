Roboter-Chirurgie mit Feingefühl und Herzlichkeit

Patientin voll des Lobes

Beeindruckt ist die Patientin aber nicht nur von der medizinischen Leistung, sondern auch von der persönlichen Betreuung: „In einer Zeit, in der medizinische Versorgung oft anonym wirkt, wurde ich hier nicht als Fall, sondern als Mensch behandelt. Dieses Gefühl der Wertschätzung hat meine Genesung wesentlich unterstützt. Gleich nach meiner Ankunft wusste ich: Hier bin ich richtig, da bin ich in guten Händen.“