Lob von Patientin

Roboter-Chirurgie mit Feingefühl und Herzlichkeit

Burgenland
01.09.2025 09:00
Die beiden Oberärzte Rudolf Sigmund und Peter Toth mit dem OP-Roboter, der so einiges möglich ...
Die beiden Oberärzte Rudolf Sigmund und Peter Toth mit dem OP-Roboter, der so einiges möglich macht.(Bild: zVg)

Die Gesundheitsoffensive trägt Früchte. Burgenlands Spitzenmedizin schätzen auch Patienten aus anderen Bundesländern – etwa Katharina Hampel-Spuller. Ihr wurde in Oberwart ein Riesenmyom entfernt.

Katharina Hampel-Spuller (42) aus Pitten in Niederösterreich ist zweifache Mutter. Schon vor Jahren stellte man bei ihr im Rahmen von gynäkologischen Untersuchungen ein stark vergrößertes Myom fest, das ihre Gebärmutter melanzani-förmig vergrößerte. Weil der gutartige Tumor unter herkömmlichen Bedingungen einen großen Bauchschnitt erforderlich macht, zögerte die Patientin den Eingriff immer wieder hinaus und suchte nach Alternativen. Leider vergeblich.

Erst die Überweisung durch ihre behandelnde Frauenärztin in die Klinik Oberwart markierte den Wendepunkt. Denn hier werden anspruchsvolle Gebärmutterentfernungen, sogenannte Hysterektomien, mit Unterstützung modernster roboter-assistierter Chirurgie durchgeführt.

Einige Vorteile
„Ein solches Myom wird normalerweise offen chirurgisch entfernt. Durch den Einsatz innovativer Technologie mit dem DaVinci-SP-OP-Roboter und dem interdisziplinären Know-how unseres Teams konnten wir jedoch minimal-invasiv operieren. Dabei kam ein Bergesystem zum Einsatz, das die Organentnahme trotz der Größe des Myoms schonend und sicher ermöglichte“, erklären die beiden Oberärzte Rudolf Sigmund und Peter Toth.

Ein zentraler Vorteil der roboter-assistierten Methode sind nämlich geringere Operationsrisiken, kleinere Schnitte, weniger Schmerzen und eine deutlich verkürzte Erholungszeit. „Genau davor hatte ich am meisten Angst – vor einer langen Regeneration. Doch diese verlief viel positiver als erwartet“, sagt Katharina Hampel-Spuller.

Patientin Katharina Hampel-Spuller lobt die burgenländische Herzlichkeit.
Patientin Katharina Hampel-Spuller lobt die burgenländische Herzlichkeit.(Bild: zVg)

Mit dem erfolgreichen und äußerst zufriedenstellend verlaufenem Eingriff beweist die Gynäkologie-Abteilung der Klinik Oberwart einmal mehr, dass anspruchsvolle und spezialisierte Eingriffe auch abseits der großen Ballungszentren auf höchstem Niveau möglich sind.

So machen wir uns unabhängig von anderen Bundesländern, weil jeder Patient und jede Patientin zählen.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozi

Patientin voll des Lobes
Beeindruckt ist die Patientin aber nicht nur von der medizinischen Leistung, sondern auch von der persönlichen Betreuung: „In einer Zeit, in der medizinische Versorgung oft anonym wirkt, wurde ich hier nicht als Fall, sondern als Mensch behandelt. Dieses Gefühl der Wertschätzung hat meine Genesung wesentlich unterstützt. Gleich nach meiner Ankunft wusste ich: Hier bin ich richtig, da bin ich in guten Händen.“

Landeshauptmann und Gesundheitsreferent Hans Peter Doskozil freut das Lob der Patientin über die burgenländische Herzlichkeit: „Moderne Spitzenmedizin und Menschlichkeit gehören zusammen. Mit innovativer Technologie und exzellentem Know-how können wir beste Versorgungsqualität sicherstellen.“

Burgenland
