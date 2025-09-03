Campingspaß und andere Ideen aus dem weiten Land

Ein Kunststoffschloss aus dem 3D-Drucker, das Leben retten kann

Bereits seit über drei Jahren tüftelt Wolfgang Bauer mit seiner Firma BKTBauer in St. Pölten an seinen speziellen Türsicherungen, die Leben retten können. „AmokTS“ nennen sich seine im 3D-Drucker hergestellten Schlösser, die zusätzlich zu einem herkömmlichen Schloss temporär an der Tür angebracht werden. Der Vorteil: „Eine mit ’AmokTS’ gesicherte Tür kann weder mit Zweitschlüssel, noch mit einem Dietrich aufgesperrt werden“, so Bauer. Derzeit gibt es fünf verschiedene Varianten im Angebot.