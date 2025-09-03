Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geniale Innovationen

Campingspaß und andere Ideen aus dem weiten Land

Niederösterreich
03.09.2025 13:00
Die Firmen CampBok, Lifetaq und die BauerBKT sprühen nur so vor neuen Ideen.
Die Firmen CampBok, Lifetaq und die BauerBKT sprühen nur so vor neuen Ideen.(Bild: Krone KREATIV/ZVG CampBok, ZVG LifeTaq, ZVG Privat)

Ein Campingbus ganz ohne Camper, ein Kunststoffschloss, das Leben retten kann und ein Automat, der mit automatisierter Gewebezucht Tierversuche vermeidet – all diese genialen Innovationen stammen von besonders kreativen Unternehmern aus Niederösterreich.

0 Kommentare

Das Start-up CampBoks liefert maßgeschneiderte Campingboxen
Die Idee dazu entstand aus purem Eigennutzen. „Wir wollten schnell und unkompliziert einen Transporter fürs Campen umbauen“, erzählt Paul Schneider, Gründer und Geschäftsführer von CampBoks. Nachdem es keine befriedigenden Lösungen gab, haben er und sein Geschäftspartner Lothar Gallistl dann selbst Hand angelegt.

CampBoks light bietet viel Stauraum, jedoch keine Kochmöglichkeiten.
CampBoks light bietet viel Stauraum, jedoch keine Kochmöglichkeiten.(Bild: CampBoks)
Ab ca. 6.590 Euro ist man dabei. Demnächst wird es auch Lösungen für kleinere Fahrzeuge wie ...
Ab ca. 6.590 Euro ist man dabei. Demnächst wird es auch Lösungen für kleinere Fahrzeuge wie SUVs, den VW ID.Buzz und Caddys geben.(Bild: CampBoks)
Einfach zusammenklappen und schon hat man ein bequemes Doppelbett.
Einfach zusammenklappen und schon hat man ein bequemes Doppelbett.(Bild: CampBoks)
Campingfeeling pur – das kann man mit den praktischen Campingboxen der Firma CampBok erleben.
Campingfeeling pur – das kann man mit den praktischen Campingboxen der Firma CampBok erleben.(Bild: CampBoks)
Paul Schneider (li.) und Lothar Gallistl (re.), die beiden Gründer von CampBok, besuchten schon ...
Paul Schneider (li.) und Lothar Gallistl (re.), die beiden Gründer von CampBok, besuchten schon gemeinsam die HTBLA Hallstatt. Schon damals waren sie ein eingespieltes Team.(Bild: ZVG Campbok)

Ideen dazu stammen direkt im Austausch mit den Kunden. „Aber auch unsere eigenen Campingtrips inspirieren uns ständig“, so die Outdoor-Freaks. CampBoks ist für klassische Transporter konzipiert. „Idealerweise ab der Größe eines VW T5 oder ähnliche Modelle“, so Schneider. Mindestbreite zwischen den Radkästen sollte 119 cm sein. „Und die Laderaumlänge zwei Meter für das ausgezogene Bett“. Derzeit werden zwei Modelle angeboten: „CampBoks Pro mit Küche und CampBoks Lite ohne Küche, dafür mit mehr Stauraum“, so Schneider.

https://www.campboks.com/

Einfache Handhabung – geeignet für öffentliche Einrichtungen, aber auch für zu Hause.
Einfache Handhabung – geeignet für öffentliche Einrichtungen, aber auch für zu Hause.(Bild: ZVG Privat)
Wolfgang Bauer stellt Sicherheitsschlösser aus Kunststoff im 3D-Drucker her. Diese Schlösser ...
Wolfgang Bauer stellt Sicherheitsschlösser aus Kunststoff im 3D-Drucker her. Diese Schlösser können innerhalb von vier Sekunden angebracht werden und können Leben retten.(Bild: ZVG Privat)

Ein Kunststoffschloss aus dem 3D-Drucker, das Leben retten kann
Bereits seit über drei Jahren tüftelt Wolfgang Bauer mit seiner Firma BKTBauer in St. Pölten an seinen speziellen Türsicherungen, die Leben retten können. „AmokTS“ nennen sich seine im 3D-Drucker hergestellten Schlösser, die zusätzlich zu einem herkömmlichen Schloss temporär an der Tür angebracht werden. Der Vorteil: „Eine mit ’AmokTS’ gesicherte Tür kann weder mit Zweitschlüssel, noch mit einem Dietrich aufgesperrt werden“, so Bauer. Derzeit gibt es fünf verschiedene Varianten im Angebot. 

Zitat Icon

Mir wurde klar, dass man nicht retten muss, wenn man beschützt.

Firmenchef Wolfgang Bauer,

Zum Einsatz kommen die Schlösser in öffentlichen Gebäuden genauso wie im privaten Haushalt als Einbruchsschutz. Binnen vier Sekunden können sie angebracht werden. Hergestellt werden seine Produkte im 3D-Drucker mit Biokunststoff. „Und ich achte darauf, nur grünen Strom einzukaufen und zu verwenden“, so Bauer.

BKTbauer

Der Automat, der mit automatisierter Gewebezucht Tierleid vermeidet
Nach erfolglosen Versuchen, Impfstoffe gegen Alzheimer und Parkinson zu entwickeln, musste Manfred Taschners damaliger Arbeitgeber den Betrieb schließlich einstellen. Trotz zahlreicher Tierversuche zeigte das Medikament keine Wirkung im Menschen. Für Taschner war dies ein Wendepunkt: Zusammen mit dem Gründerteam erkannte er die Grenzen traditioneller Methoden und startet sein eigenes Unternehmen, das skalierbare Alternativen für Tierversuche entwickelt – die automatisierte Gewebezucht.

Der Oli-MAT, nun Tissura genannt, revolutioniert die präklinische Arzneimittelentwicklung, indem ...
Der Oli-MAT, nun Tissura genannt, revolutioniert die präklinische Arzneimittelentwicklung, indem es eine automatisierte Lösung zur Herstellung humaner 3D-Zellmodelle bietet.(Bild: ZVG LifeTaq)
Manfred Taschner, CEO LifeTaq-Analytics GmbH, betont, dass mit der LifeTaq-Innovation ...
Manfred Taschner, CEO LifeTaq-Analytics GmbH, betont, dass mit der LifeTaq-Innovation gleichzeitig ethische Bedenken ausgeräumt und regulatorische Voraussetzungen erfüllt werden.(Bild: ZVG LifeTaq)

Einer der möglichen Gründe für das Scheitern des Impfstoffs war die sogenannte Blut-Hirn-Schranke – eine biologische Barriere, die Substanzen herausfiltert, bevor sie das Gehirn erreichen können.

Zitat Icon

Die mit unserer Maschine produzierten Modelle bilden die menschliche Biologie wesentlich genauer ab als Tierversuche.

Manfred Taschner, CEO LifeTaq-Analytics GmbH

Dieser Effekt blieb in Tierversuchen aufgrund physiologischer Unterschiede unentdeckt. Gemeinsam mit seinem Team entwickelte Taschner bei LifeTaq eine automatisierte Technologie, die menschliche 3D-Zellmodelle herstellt und das Verhalten von Geweben im Körper realistischer nachbildet – schneller, kostengünstiger und zuverlässiger als herkömmliche Verfahren und darüber hinaus ohne Tierleid.

https://lifetaq.com/

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.544 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.246 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
136.534 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1246 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1242 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf