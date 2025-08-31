„Roter Indianer“ will die Kärntner SPÖ übernehmen

Das gemeinsame Ziel sei es, so Sucher, die SPÖ Kärnten als weiterhin stärkste und bestimmende Kraft für die Menschen in unserem Land in die Zukunft zu führen.

2010 scheiterte Kandidat an Zweidrittel-Mehrheit

Im Jahr 2010 – als Kaiser das Amt von Reinhart Rohr mit 78,4 Prozent übernahm – gab es zwei Mitbewerber: Klubobmann Herwig Seiser (17,88 Prozent) und Leopold Sever (3,75 Prozent). Gerhard Köfer, inzwischen Parteiobmann des Team Kärnten, wollte sich damals direkt am Parteitag als Kandidat ins Rennen einbauen – erreichte aber die notwendige Zweidrittell-Mehrheit nicht.