Polizei brachte Häftling wieder zurück in den Häfn

Es war am Sonntagvormittag im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt, als Polizisten den gesuchten Strafgefangenen ausforschten und festnehmen wollten. Doch der Salzburger rannte weg, die Beamten hinterher.

Wieder zurück im Gefängnis

Nach einer kurzen Verfolgung durch den Stadtteil erwischten sie den Kriminellen und brachten ihn wieder zurück in die Gefängnisräume. Dort sitzt er aufgrund kleinerer Gewaltdelikte in Strafhaft.