Polizei brachte Häftling wieder zurück in den Häfn
Krimineller rannte weg
Ein Strafgefangener ging nach seinem Freigang Mitte August nicht mehr zurück in seine Zelle in der Justizanstalt Puch in Salzburg. Beamte konnten den 24-Jährigen durch Fahndungsmaßnahmen ausforschen. Doch bei Sicht der Polizisten rannte der Mann wieder weg – letztlich vergeblich.
Es war am Sonntagvormittag im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt, als Polizisten den gesuchten Strafgefangenen ausforschten und festnehmen wollten. Doch der Salzburger rannte weg, die Beamten hinterher.
Wieder zurück im Gefängnis
Nach einer kurzen Verfolgung durch den Stadtteil erwischten sie den Kriminellen und brachten ihn wieder zurück in die Gefängnisräume. Dort sitzt er aufgrund kleinerer Gewaltdelikte in Strafhaft.
