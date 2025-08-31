Versteckter Innenhof öffnet für das Aufsteirern

Der Steingarten am Grazer Jakominiplatz wird für das Aufsteirern-Festival in einen Biergarten verwandelt. Live-Musik, Wein und Bier sowie regionale Schmankerln sollen Gäste anlocken – ab 2026 will man den versteckten Ort dauerhaft öffnen.
Mitten in der Grazer Innenstadt und doch relativ unentdeckt: Hinter den Gemäuern von Nowi Heindl, Snipes, Ticketzentrum und Co. versteckt sich der sogenannte Steingarten, der Innenhof des Steinfeldhauses. Schon bei der Fußball-Europameisterschaft und beim Oktoberfest hauchte Investor Florian Bollen dem vergessenen Ort neues Leben ein – jetzt soll pünktlich zum Aufsteirern von 12. bis 14. September wieder ein Biergarten samt Live-Musik entstehen.
„Aufsteirern gibt uns erneut die Gelegenheit, uns auszuprobieren und zu zeigen, was wir können“, sagt Bollen. Denn spätestens mit 2026 wollen er und sein Team den Steingarten dauerhaft für Gäste öffnen. Dort, wo einst die Grazer Post lag, soll Kaffee und Kuchen ebenso wie steirischer Wein und internationale Schmankerln aufgetischt werden. Indoor gleichermaßen wie outdoor – mit Platz für bis zu 600 Gäste.
Erst kürzlich eröffnete Bollen gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Zotter den „Thaler See Garten“ am Thalersee. Das neue Lokal überzeugt mit selbst gebrautem Bier und einer hauseigenen Patisserie. „Für die Müden nach dem Feiern haben wir am Thalersee entspanntes Brunchen am Wochenende geplant“, geben die beiden Gastronomen einen Ausblick auf das Aufsteirern-Wochenende.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.