Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Jakominiplatz

Versteckter Innenhof öffnet für das Aufsteirern

Steiermark
31.08.2025 18:00
Michael Zotter (links) ist Geschäftsführer des Steingartens – Johannes Sinemus beliefert mit ...
Michael Zotter (links) ist Geschäftsführer des Steingartens – Johannes Sinemus beliefert mit Weinen.(Bild: Stephan Friesinger / Steingarten)

Der Steingarten am Grazer Jakominiplatz wird für das Aufsteirern-Festival in einen Biergarten verwandelt. Live-Musik, Wein und Bier sowie regionale Schmankerln sollen Gäste anlocken – ab 2026 will man den versteckten Ort dauerhaft öffnen.

0 Kommentare

Mitten in der Grazer Innenstadt und doch relativ unentdeckt: Hinter den Gemäuern von Nowi Heindl, Snipes, Ticketzentrum und Co. versteckt sich der sogenannte Steingarten, der Innenhof des Steinfeldhauses. Schon bei der Fußball-Europameisterschaft und beim Oktoberfest hauchte Investor Florian Bollen dem vergessenen Ort neues Leben ein – jetzt soll pünktlich zum Aufsteirern von 12. bis 14. September wieder ein Biergarten samt Live-Musik entstehen.

„Aufsteirern gibt uns erneut die Gelegenheit, uns auszuprobieren und zu zeigen, was wir können“, sagt Bollen. Denn spätestens mit 2026 wollen er und sein Team den Steingarten dauerhaft für Gäste öffnen. Dort, wo einst die Grazer Post lag, soll Kaffee und Kuchen ebenso wie steirischer Wein und internationale Schmankerln aufgetischt werden. Indoor gleichermaßen wie outdoor – mit Platz für bis zu 600 Gäste.

Lesen Sie auch:
Florian Bollen vor dem „Thaler See Garten“.
Neue Visionen in Thal
„Wir haben uns in den Thalersee verliebt“
31.05.2025
Pächter hat Großes vor
Neuer Investor: Kann man bald im Thalersee baden?
25.09.2024

Erst kürzlich eröffnete Bollen gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Zotter den „Thaler See Garten“ am Thalersee. Das neue Lokal überzeugt mit selbst gebrautem Bier und einer hauseigenen Patisserie. „Für die Müden nach dem Feiern haben wir am Thalersee entspanntes Brunchen am Wochenende geplant“, geben die beiden Gastronomen einen Ausblick auf das Aufsteirern-Wochenende.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
160.966 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
150.903 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
103.808 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1743 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1530 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1123 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf