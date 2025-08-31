Versteckter Innenhof öffnet für das Aufsteirern

„Aufsteirern gibt uns erneut die Gelegenheit, uns auszuprobieren und zu zeigen, was wir können“, sagt Bollen. Denn spätestens mit 2026 wollen er und sein Team den Steingarten dauerhaft für Gäste öffnen. Dort, wo einst die Grazer Post lag, soll Kaffee und Kuchen ebenso wie steirischer Wein und internationale Schmankerln aufgetischt werden. Indoor gleichermaßen wie outdoor – mit Platz für bis zu 600 Gäste.