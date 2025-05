Von 6. bis 8. Juni lädt der „Thaler See Garten“ zum 100-jährigen See-Jubiläum ein. Drei Tage voller Musik, kulinarischer Highlights und Zeit für Begegnungen stehen am Programm. „Die Festtage nutzen wir quasi für ein Zusammenkommen für alle. Das ist eine Möglichkeit, um den Thalersee zu erleben und den ,Thaler See Garten‘ kennenzulernen.“ Bollen möchte am Ufer des Sees die Menschen wieder zusammenbringen, damit jeder dieselbe Chance hat wie er und seine Frau Silvia, denn: „Wir haben uns in den Thalersee verliebt.“