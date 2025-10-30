Rockige Halloween-Oper „Gormenghast“ am Spielplan

Sound vom Band und live

Der Sound der Oper stammt vom Komponisten Irmin Schmidt, Mitbegründer der legendären Krautrock-Band Can. Die Musik verbindet „Rock- und Popelemente, aber auch Strukturen von Opernarien – insgesamt herrscht ein rockiger Sound vor, geschaffen für ein großes Orchester, der zugespielt wird“, sagt Dirigent Benedikt Ofner. Aber: „Dazu spielt ein Streichquartett live.“ Und das wird im Orchestergraben sitzen, der nun im Schauspielhaus wieder geöffnet worden ist.