Frauen von Red Bull Salzburg stürmen an die Spitze

„Sie werden uns nichts schenken.“ Der Respekt von Trainer Dusan Pavlovic vor den Gegnerinnen aus Linz war vor dem Gastspiel groß. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen wollte Red Bull Salzburg diesen guten Saisoneinstieg unbedingt prolongieren. Und das gelang! Die Mozartstädterinnen gewannen beim LASK ganz klar mit 3:0.