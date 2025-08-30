Frauen von Red Bull Salzburg stürmen an die Spitze

„Die bisher schwerste Aufgabe der Saison“ hatte Trainer Dusan Pavlovic im Auswärtsspiel gegen den LASK gesehen. Sein Team feierte in der dritten Runde der Frauen-Bundesliga aber einen ganz klaren Erfolg – und steht damit an der Tabellenspitze.
„Sie werden uns nichts schenken.“ Der Respekt von Trainer Dusan Pavlovic vor den Gegnerinnen aus Linz war vor dem Gastspiel groß. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen wollte Red Bull Salzburg diesen guten Saisoneinstieg unbedingt prolongieren. Und das gelang! Die Mozartstädterinnen gewannen beim LASK ganz klar mit 3:0.
Gute Ausbeute
Sara Grabovac brachte die Salzburgerinnen in Minute 23 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Greta Spinn auf 2:0 (53.). Den Treffer zum Endstand besorgte Emelie Kobler in der Schlussphase. Mit dem Auswärtssieg setzte sich das Team von Coach Pavlovic vorerst an die Tabellenspitze. Nach drei Spielen halten die Bundesligistinnen bei sieben Punkten.
