Palästinenserpräsident Abbas kritisiert Hamas

Abbas forderte die radikalislamische Organisation zudem auf, die Waffen an die palästinensische Autonomiebehörde abzugeben. Sie solle lieber auf den bewaffneten Kampf verzichten und sich in eine politische Partei verwandeln. Seit dem Bruch des Waffenstillstands am 18. März sind nach palästinensischen Angaben mehr als 1600 Menschen getötet worden. Die Hamas nahm zunächst nicht Stellung zu den Äußerungen.