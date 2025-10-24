Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungar erschoss Ex

Waffe an Stirn gesetzt und abgedrückt: Mordanklage

Salzburg
24.10.2025 12:11
Tatort: Supermarkt-Parkplatz in Maria Alm.
Tatort: Supermarkt-Parkplatz in Maria Alm.(Bild: Jönsson Kerstin)

Fast ein halbes Jahr nach der schrecklichen Bluttat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Maria Alm hat die Salzburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen Krisztian P. (33) erhoben: Dem Ungarn wird Mord vorgeworfen. Mit einem Kopfschuss aus einem Revolver-Karabiner tötete er laut Anklage seine Ex-Freundin Jenny Z. (34).

0 Kommentare

Es war der aufsehenerregendste Kriminalfall des heurigen Jahres, der sich in der Nacht zum 3. Mai auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in Maria Alm ereignet hatte. Krisztian P., ein Ungar, der hier als Saisonnier arbeitete, traf sich an jenem Abend mit seiner Ex-Freundin Jenny Z., einer Kellnerin aus dem deutschen Thüringen. Anfang 2024 hatten sich die beiden kennengelernt, Ende des Jahres folgte die Trennung.

Freundin fuhr mit
Das Treffen um 0.40 Uhr, das zum Austausch von Gegenständen gedacht war, hatte der Ungar vereinbart. Jenny Z. fuhr laut den Ermittlungen mit einer Freundin zum Treffpunkt, einem Supermarkt-Parkplatz in Maria Alm. Die Frau wartete im Auto, während Z. mit seiner Ex-Freundin sprach. Dabei passierte das Unfassbare: P. holte einen Revolver-Karabiner aus seinem Mietauto und erschoss die 34-Jährige. Laut der Anklage soll der Ungar die Waffe an die Stirn der Frau gesetzt und abgedrückt haben – das Projektil durchschoss den Kopf des Opfers. 

Mit diesem Miet-Auto flüchtete P., ließ ihn in München zurück.
Mit diesem Miet-Auto flüchtete P., ließ ihn in München zurück.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Festnahme in Utrecht
P. ergriff danach die Flucht in Richtung der Niederlande. Mit Fahndungsbildern wurde er international gejagt. Zielfahnder des Bundeskriminalamtes hatten ihn schon im Visier. Sein Mietauto – einen Škoda Octavia – ließ er in München zurück, flüchtete per Bahn in Richtung Norden.

Wie die „Krone“ erfuhr, soll er vor der Tat sogar sein Bankkonto aufgelöst haben. Vor einem Supermarkt im niederländischen Utrecht griffen die Beamten am 8. Mai, gegen 9 Uhr, zu: Festnahme!

Festnahme von P. im niederländischen Utrecht.
Festnahme von P. im niederländischen Utrecht.(Bild: zVg)

Der Mordverdächtige kam in den Niederlanden in Haft und wurde Ende Juli nach Österreich ausgeliefert. Seither befindet sich Krisztian P. in der Justizanstalt Puch in U-Haft. Eine gerichtlich beauftragte Neuropsychiaterin verfasste ein Gutachten über die Psyche: Demnach gilt der Verdächtige als zurechnungsfähig. Die Tatwaffe soll er kurze Zeit vor der Tat übrigens legal erworben haben, genauso wie seine Waffenbesitzkarte. Der Ungar gilt als unbescholten, jedoch gab es Ende 2024 Ermittlungen gegen ihn wegen einer vermeintlichen gefährlichen Drohung. Das Opfer hatte ihn angezeigt.

Lesen Sie auch:
Die Flucht endete für den Tatverdächtigen in Utrecht, Niederlande. Hier wurde der 32-Jährige von ...
Mord in Maria Alm
Jenny Z. erschossen: Hier wird der Täter verhaftet
08.05.2025
Mord von Maria Alm
Beschuldigter Ungar ist nun in Salzburg in U-Haft
04.08.2025

Matratze angezündet
In der Gefängniszelle fiel P. erneut auf: Am 5. September zündete er nämlich seine Matratze an und leistete gegen Justizwachbeamte Widerstand, heißt es in der Anklage. Deswegen wird ihm zusätzlich zum Mord auch Brandstiftung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, ein Prozesstermin steht daher noch nicht fest. Bei einer Verurteilung drohen dem Ungarn 20 Jahre bis lebenslängliche Haft. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
250.097 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
233.877 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
204.822 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf