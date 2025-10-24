Waffe an Stirn gesetzt und abgedrückt: Mordanklage

Freundin fuhr mit

Das Treffen um 0.40 Uhr, das zum Austausch von Gegenständen gedacht war, hatte der Ungar vereinbart. Jenny Z. fuhr laut den Ermittlungen mit einer Freundin zum Treffpunkt, einem Supermarkt-Parkplatz in Maria Alm. Die Frau wartete im Auto, während Z. mit seiner Ex-Freundin sprach. Dabei passierte das Unfassbare: P. holte einen Revolver-Karabiner aus seinem Mietauto und erschoss die 34-Jährige. Laut der Anklage soll der Ungar die Waffe an die Stirn der Frau gesetzt und abgedrückt haben – das Projektil durchschoss den Kopf des Opfers.