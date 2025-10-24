Alles auf Schwarz: Etwas Großes kündigt sich an

Mit einem kryptischen Social-Media-Post sorgt das Electric Love Festival für Gesprächsstoff. Auf allen Plattformen änderte man das Profilbild, dort ist aber nichts außer Schwarz zu sehen. Für kommenden Donnerstag 15 Uhr ist eine Ankündigung geplant.
Schon jetzt ist klar, dass es sich dabei um etwas Großes handeln wird. Bisher hat das Festival für das kommende Jahr noch keine Künstler präsentiert, die am Salzburgring auflegen werden. Am kommenden Donnerstag dürfte sich das mit großer Wahrscheinlichkeit ändern. Hinweise gibt es aktuell noch nicht viel. Nur der Satz: „Can you feel it?“ tauchte auf. Um Gerüchte zu vermeiden, wurde unter den Postings die Kommentarfunktion ausgeschalten.
2026 findet das Electric Love Festival von 9. bis 11. Juli statt. In den vergangenen Jahren hatte man beinahe schon alle großen Namen der DJ-Szene zu Gast. In den kommenden Tagen soll es weitere Hinweise zu der Ankündigung geben.
