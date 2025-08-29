Helfer aus den Niederlanden im Lungau-Einsatz

Erstmals bekam der Alpenverein beim Sanieren alpiner Wege Hilfe aus den Niederlanden. Auch im Lungau waren Freiwillige im Einsatz. Man erhofft sich davon eine Signalwirkung, weil es immer schwieriger wird, Wegwarte zu finden.
Wetterextreme und auftauender Frost setzen den Wegen im Gebirge immer noch mehr zu. Wegerhalter stehen deshalb vor enormen Herausforderungen. Erstmals kamen heuer Freiwillige vom niederländischen Kletter- und Bergsportverein nach Österreich, um zu helfen.
In fünf Bundesländern wurden gemeinsam Wege repariert und in Schuss gehalten. Die Helfer packten eine Woche lang an. Tim van der Linden: „Wir wollen etwas zurückgeben, weil wir die Wege ja auch nutzen.“
Eine Gruppe war im Lungau im Einsatz. Willi Esl: „Die Ehrenamtlichen waren hoch motiviert und fleißig. Für uns war diese Woche eine äußerst gute Erfahrung, die wir bei Interesse im kommenden Jahr gerne wiederholen können.“
