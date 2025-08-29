Nachhilfe fürs Schulsystem | Gerade noch genügend

Gerade noch genügend. Was läuft da schief in unseren Schulen? Was läuft schief im Schulsystem? Warum gelingt es nicht, den Schülern IN DER SCHULE und nicht teuer in der Freizeit beizubringen, was sie lernen sollten. Da muss man sich viele Fragen stellen. Ob die Lehrpläne nicht überfüllt sind. Ob die Unterrichtsmethoden und Lehrmittel noch der Zeit entsprechen. Ob im Unterricht die Stärken gestärkt werden oder die Schüler nicht doch mit zu viel unnötigem Wissen vollgestopft werden. Die Arbeiterkammer verweist in Zusammenhang mit ihrer Studie darauf, dass drei Viertel der Familien permanent unter Druck stünden – finanziell, nervlich und zeitlich. Ja, seit Jahrzehnten wird am österreichischen Bildungssystem herumgedoktert. Was bleibt ist: Note gerade noch genügend.