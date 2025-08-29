Vorteilswelt
Nachhilfe fürs Schulsystem | Gerade noch genügend

(Bild: P. Huber)

Nachhilfe fürs Schulsystem. Wenn im Osten am Montag und eine Woche später in den restlichen Bundesländern die Schule wieder startet – dann geht auch der Nachhilfewahnsinn für viele Schüler (und deren Eltern) wieder los, wenn er sich wegen Nachprüfungen nicht ohnehin auch über die Ferien erstreckt hat. Jedes dritte Schulkind, so hat es die Arbeiterkammer jetzt erhoben, benötigt Nachhilfe. Die Kämmerer liefern auch gleich absolute Zahlen mit: Die Kosten für die Lernunterstützung dieser mehr als 300.000 Schüler summieren sich auf mehr als stattliche 153 Millionen Euro. Da wird man den Eindruck nicht los, dass vor allem das Schulsystem selbst dringend Nachhilfe benötigen würde!

Gerade noch genügend. Was läuft da schief in unseren Schulen? Was läuft schief im Schulsystem? Warum gelingt es nicht, den Schülern IN DER SCHULE und nicht teuer in der Freizeit beizubringen, was sie lernen sollten. Da muss man sich viele Fragen stellen. Ob die Lehrpläne nicht überfüllt sind. Ob die Unterrichtsmethoden und Lehrmittel noch der Zeit entsprechen. Ob im Unterricht die Stärken gestärkt werden oder die Schüler nicht doch mit zu viel unnötigem Wissen vollgestopft werden. Die Arbeiterkammer verweist in Zusammenhang mit ihrer Studie darauf, dass drei Viertel der Familien permanent unter Druck stünden – finanziell, nervlich und zeitlich. Ja, seit Jahrzehnten wird am österreichischen Bildungssystem herumgedoktert. Was bleibt ist: Note gerade noch genügend.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
