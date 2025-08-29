Eine identifiziert
Leichen von zwei Hamas-Geiseln geborgen
Die israelische Armee hat die Leichen von zwei Geiseln im Gazastreifen geborgen. Bei einer handelt es sich um einen 56-Jährigen, der bereits am Tag des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet wurde.
Ilan Weiss hatte damals als Mitglied des Notfallteams versucht, das Kibbuz Be‘eri zu verteidigen. Auch seine Ehefrau Shiri und Tochter Nora waren als Geiseln genommen und im November 2023 während der einwöchigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas freigelassen worden.
Ilan sei ein Familienmensch und hingebungsvoller Vater gewesen, teilte das Forum der Geisel-Angehörigen „Bring Them Home Now“ am Freitag mit. Er habe „Lord of the Dance“ geliebt, gerne gekocht und gegrillt. Der 56-Jährige sei für seine Vielseitigkeit, seinen Humor, Fleiß, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein bekannt gewesen.
Hier sehen Sie ein Statement vom Forum der Geisel-Angehörigen:
Zur Identität der zweiten Leiche gab es zunächst keine Informationen. Die Untersuchungen dauern laut dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet noch an.
Die Hamas hat kürzlich ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem die Geisel Rom Braslavski, der auch deutscher Staatsbürger ist, zu sehen ist. Er wirkt abgemagert und ausgezehrt. „Seitdem ist ein Monat vergangen, und nichts wird getan. Ich möchte meinen Sohn nicht in einem Leichensack zurückbekommen“, sagte sein Vater Ofir Braslavski. Den anderen Geiseln bleibe keine Zeit mehr, hielt auch das Forum der Angehörigen auf der Plattform X fest. Alle müssten jetzt nach Hause gebracht werden.
Israel ist Beisetzung wichtig
Insgesamt werden noch 48 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, 20 von ihnen sollen noch am Leben sein. Da die ordnungsgemäße Beisetzung des Leichnams im Judentum wichtig ist, werden auch die Toten von der israelischen Regierung als Geiseln betrachtet.
Bei dem Angriff der Hamas auf Israel vor fast zwei Jahren kamen 1200 Menschen ums Leben, 251 wurden in den Gazastreifen verschleppt. Ein Teil kam durch Vereinbarungen wieder frei.
