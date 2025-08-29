Leichen von zwei Hamas-Geiseln geborgen

Die Hamas hat kürzlich ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem die Geisel Rom Braslavski, der auch deutscher Staatsbürger ist, zu sehen ist. Er wirkt abgemagert und ausgezehrt. „Seitdem ist ein Monat vergangen, und nichts wird getan. Ich möchte meinen Sohn nicht in einem Leichensack zurückbekommen“, sagte sein Vater Ofir Braslavski. Den anderen Geiseln bleibe keine Zeit mehr, hielt auch das Forum der Angehörigen auf der Plattform X fest. Alle müssten jetzt nach Hause gebracht werden.