Libanon: Österreichische Blauhelme im Kreuzfeuer

In einem „Kurier“-Leitartikel heißt es „Letzte Chance für UNIFIL“ und dass ein Abzug Österreichs nach der „Schmach vom Golan“ (Österreich zog 2013 nach 40 Jahren seine Truppe ab) einen weiteren Bedeutungsverlust zur Folge hätte. So sehr es der Arbeit unseres Heeres schmeichelt, laut jüngstem Vertrauensindex mit 67 Prozent erstmals auf Platz 1 zu liegen, so sehr steht der Auslandseinsatz in diesem Pulverfass unter einem Unstern.