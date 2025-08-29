Hotel stört Landschaftsbild der Touristenhochburg

Nach mehr als elf Jahren haben in Hallstatt die Pläne für ein Hotel im ehemaligen Amtshaus der Salinen einen Riesen-Dämpfer erhalten. Der „Grandhotel GIV Immobilienverwaltungs GmbH“ aus Wien wurde etwas mehr als ein Jahr nach der Bauverhandlung ein negativer Naturschutzbescheid ausgestellt. Mit der Anerkennung eines öffentlichen Interesses hätte das Projekt noch umgesetzt werden können. Dieses ist für die Bezirkshauptmannschaft aber nicht gegeben.