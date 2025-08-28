Rot-weiß-rote Olympiaheldin beendet ihre Karriere

Viele Gründe fürs Karriereende

Vielleicht spielte mit, dass Karate nach Bronze 2021 in Tokio aus dem Olympia-Programm flog. Vielleicht, dass sie ohnehin so viel erreicht hatte: 2x WM-Bronze (2016 in ihrer Wahlheimat Linz), die gesamte Farbpalette bei 6x EM-Edelmetall, drei Medaillen bei Europaspielen. Und es gibt wohl noch andere Gründe, über die Plank bei ihren Abschieds-Pressekonferenzen mehr verraten wird. Fix ist: Nun ist Schluss mit dem Sport, mit dem Bettina als 9-Jährige in Vorarlberg begonnen hatte, wo nun auch ihre Zukunft liegt und sie die in Linz begonnene Ausbildung zur Psychotherapeutin fortsetzen wird. Plank sagt: „Ich freue mich aufs Leben danach.“ Chapeau und viel Spaß!