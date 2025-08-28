Bub (12) nach Fahrradunfall ins Spital geflogen
Gegen Gesteigkante
In seiner Heimatgemeinde Reichraming kam am Mittwoch ein 12-jähriger Bub mit seinem Fahrrad schwer zu Sturz. Der Junge stieß mit seinem Bike gegen eine Gehsteigkante und fiel um. Dabei dürfte er sich die Elle und die Speiche gebrochen haben.
Ein 12-Jähriger aus Reichraming fuhr am Mittwoch gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrrad in seiner Heimatgemeinde auf der Schulstraße Richtung Schulgebäude. Circa 20 Meter vor dem Gebäude bog er links ab, stieß gegen die dortige Gehsteigkante und stürzte.
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der unbestimmten Grades verletzte Bub mit dem Notarzthubschrauber in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr geflogen.
