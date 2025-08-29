Vorteilswelt
13 Wehren löschten

Flammen loderten in Ortszentrum aus Sägewerk

Oberösterreich
29.08.2025 06:22
Ein ehemaliges Sägewerk stand in Spibachzell in Brand.
Ein ehemaliges Sägewerk stand in Spibachzell in Brand.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Die Flammen wiesen den Einsatzkräften den Weg! Mitten in Sipbachzell (Oberösterreich) stand ein ehemaliges Sägewerk in Brand. Am Ende waren 13 Wehren vor Ort. Sie konnten einen Teil des Gebäudes retten und ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindern.

Um 1.19 Uhr gingen die ersten Sirenen los, holten die Feuerwehrleute aus dem Schlaf. Als die ersten Helfer zu ihren Fahrzeugen eilten, war klar: Wir brauchen mehr Leute! Denn die Flammen loderten hoch in den Himmel, der Schein war über Kilometer hinweg zu sehen.

Nachbarn weckten Besitzer
Binnen weniger Minuten wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Betroffen war ein altes Sägewerk, beziehungsweise Mühlengebäude, im Zentrum von Sipbachzell. Der Besitzer (65) hatte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können, nachdem ihn Nachbarn geweckt und vor der Gefahr gewarnt hatten, doch die Flammen drohten, den Vierkanter einzuäschern.

Unterstützung aus der Luft
Durch den massiven Einsatz von Feuerwehrkräften – aus dem Sipbach in der Nähe wurden die Helfer mit Wasser versorgt – konnten die Flammen auf den betroffenen Gebäudeteil eingegrenzt werden. Eine Drohne half bei der raschen Lagebeurteilung, damit schnell reagiert werden konnte.

Die Brandursache ist noch unklar, bei Tageslicht werden die Spezialisten der Brandermittlungsgruppe in den Trümmern nach Hinweisen suchen. 

Oberösterreich
Oberösterreich

