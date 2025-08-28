Georg hat jetzt schon drei Geburtstage zu feiern

Am 12. Juli 2003 erlitt der sportliche Pensionist seinen ersten Herzstillstand, als er seinem Bruder auf der Baustelle bei Arbeiten half. „Mein Bruder hat sofort mit der Herzdruckmassage begonnen, meine Schwägerin alarmierte die Rettung. Ich lag dann eine Woche auf der Intensivstation und bekam einen Stent“, erklärt Gruber im Gespräch mit der „Krone“. Seither war der Schwertberger alle fünf Jahre auf Reha und ließ sich jährlich bei einem Kardiologen durchchecken. Auch heuer am 2. Juli hatte er eine Kontrolle, es wurden keine Auffälligkeiten gefunden.