Falscher Gang: Automatik-Auto klemmte Mann ein

Am Donnerstag um 16 Uhr kam es in Braunau auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-Jähriger aus Braunau wollte seinen Kofferraum mit Einkäufen beladen, während eine 24-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung mit dem Pkw auf dem Parkplatz dahinterstand. Sie wollte dem 22-Jährigen Platz machen und ein Stück zurückfahren, sodass dieser seinen Einkaufswagen zum Beladen zwischen die beiden Pkw stellen könne.