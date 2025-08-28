Falscher Gang: Automatik-Auto klemmte Mann ein

Zwischen zwei Autos eingeklemmt wurde ein 22-Jähriger auf einem Parkplatz in Braunau: Eine junge Frau hatte ihm eigentlich Platz machen wollen, damit er seinen Einkaufswagen besser entladen konnte. Doch sie verwechselte bei ihrem Automatikwagen den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang ...
Am Donnerstag um 16 Uhr kam es in Braunau auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-Jähriger aus Braunau wollte seinen Kofferraum mit Einkäufen beladen, während eine 24-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung mit dem Pkw auf dem Parkplatz dahinterstand. Sie wollte dem 22-Jährigen Platz machen und ein Stück zurückfahren, sodass dieser seinen Einkaufswagen zum Beladen zwischen die beiden Pkw stellen könne.
Den falschen Gang eingestellt
Dabei dürfte die Frau das Auto mit Automatik versehentlich in den Vorwärtsgang statt in den Rückwärtsgang gestellt haben. Als die 24-Jährige aufs Gas stieg, machte ihr Pkw einen Satz nach vorne. Der 22-Jährige versuchte noch, aus dem Weg zu springen, wurde aber vom Pkw erfasst. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug der Frau auf das des Mannes, welcher durch den Aufprall nach vorne geschoben wurde.
Ins Spital eingeliefert
Der 22-Jährige wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.
