Gutscheine für größte Pech-Pendlerin des Sommers

Die Ferienbaustellen nähern sich dem Ende, was auch Niederösterreichs größter „Pech-Pendlerin“ Sonja Siegl – zumindest für diesen Sommer – nur recht ist. Weil aufgrund einer ÖBB-Baustelle immer wieder Verspätungen aufgerissen und Anschlüsse verpasst wurden, musste die stark sehbehinderte Frau auf „Privat-Taxis“ aus ihrem Umfeld zurückgreifen.