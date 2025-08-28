„Cagliostro“ bringt Johann Strauss ins Zirkuszelt

In den Hauptrollen die Publikumslieblinge Thomas Borchert, Eva Maria Marold, Katharina und Sophia Gorgi, Andreas Lichtenberger, Josef Ellers – sowie die Künstler des Circus Roncalli, die für die poetische Symbiose aus Clownerie und Artistik sorgen: „Die Verbindung von Musiktheater und Zirkus in einem so besonderen Raum wie dem Roncalli-Zelt ist eine einzigartige Herausforderung – und ein Geschenk“, sagt Kostümbildnerin Dominique Wiesbauer, „es geht darum, eine eigene ästhetische Welt zu schaffen, die sowohl der Geschichte als auch der Magie des Zirkus gerecht wird.“

„Cagliostro“ feiert am 10. September im Grand Chapiteau des Circus-Theater Roncalli am Wiener Heumarkt Weltpremiere und gastiert dort bis zum 28. September – empfohlen wird das einzigartige Zirkus- Spektakel für Kinder ab 8 Jahren.