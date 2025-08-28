„Cagliostro“ bringt Johann Strauss ins Zirkuszelt

„Cagliostro“ – das Musikspektakel zwischen Pop, Theater und Zirkuswelt feiert am 10. September im Zelt des Circus-Theater Roncalli am Wiener Heumarkt Weltpremiere. Sichern Sie sich Ihre Tickets im Krone Ticketshop!
Es ist ein Strauss, den es so noch nie zu hören – und sehen gab. Basierend auf Motiven seiner Operette „Cagliostro“ hat Erfolgsautor Thomas Brezina eine Show für die ganze Familie verfasst und erzählt darin eine turbulente Geschichte aus der Welt der Artisten und Attraktionen rund um geheime Sehnsüchte, zerplatze Träume, Lügen und Geldgier, die Leichtgläubigkeit der Menschen und die Suche nach dem großen Glück.
Eine Geschichte, die das Publikum berührt
„Cagliostro ist der perfekte Verführer: Er verspricht Glück, Reichtum und Schönheit – und zieht den Menschen dabei das Geld aus der Tasche. Die Mischung aus Strauss-Musik, Roncalli-Zauber und einer Geschichte über Mut und Wahrheit wird das Publikum berühren“, so Thomas Brezina.
In den Hauptrollen die Publikumslieblinge Thomas Borchert, Eva Maria Marold, Katharina und Sophia Gorgi, Andreas Lichtenberger, Josef Ellers – sowie die Künstler des Circus Roncalli, die für die poetische Symbiose aus Clownerie und Artistik sorgen: „Die Verbindung von Musiktheater und Zirkus in einem so besonderen Raum wie dem Roncalli-Zelt ist eine einzigartige Herausforderung – und ein Geschenk“, sagt Kostümbildnerin Dominique Wiesbauer, „es geht darum, eine eigene ästhetische Welt zu schaffen, die sowohl der Geschichte als auch der Magie des Zirkus gerecht wird.“
„Cagliostro“ feiert am 10. September im Grand Chapiteau des Circus-Theater Roncalli am Wiener Heumarkt Weltpremiere und gastiert dort bis zum 28. September – empfohlen wird das einzigartige Zirkus- Spektakel für Kinder ab 8 Jahren.
🎶✨Cagliostro 🎶✨
Johann Strauss im Zirkuszelt
Ein Musikspektakel im Zelt des Circus-Theater Roncalli zwischen Pop, Theater und Zirkuswelt
📅 10. – 28. September 2025
📍Circus-Theater Roncalli am Heumarkt, Wien
🎟️ Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
