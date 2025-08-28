In dieser Papier-Werkstatt herrscht Hochbetrieb

Großes Jubiläum steht an

Seit 1976 ist Camphill in Liebenfels ein Zuhause für Menschen mit und ohne Behinderung – die erste Camphill-Gemeinschaft Österreichs. Rund 50 Bewohner leben hier in familienähnlichen Strukturen, unterstützt von etwa 70 Mitarbeitenden: „Unser längster Bewohner lebt seit 48 Jahren hier, fast von Anfang an“, erklärt Kerstin Hoi, Geschäftsführerin in Camphill. Denn im kommenden Jahr feiert der gemeinnützige Verein seinen 50. Geburtstag.

Damals hatten die Bewohner gemeinsam noch eine Landwirtschaft betrieben: „Als unsere Bewohner älter geworden sind, haben wir neue, altersgerechte Aufgaben geschaffen“, schildert die Geschäftsführerin, die 2020 die Verantwortung in der sozialen Einrichtung übernommen hat. Weil sich viele Bewohner aber immer noch gerne im Grünen aufhalten, kümmern sie sich immer noch um die Wiesenpflege und den Gemüsegarten.