Die Aufstellung: So startet Rapid gegen ETO Györ!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapids Trainer Peter Stöger beim Conference-League-Duell mit ETO Györ den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Die Farben Grün-Weiß werden garantiert in der Liga-Phase der Conference League vertreten sein – unklar ist nur noch, ob in Gestalt der grün-weißen Mannen von ETO Györ oder des grün-weißen Teams des SK Rapid.
„Ich glaube, wir haben gute Chancen, wenn wir unsere Tugenden und Qualitäten auf den Platz bekommen“, sagte Cheftrainer Peter Stöger, dessen Grün-Weiße daheim das 1:2 aus dem Hinspiel in Ungarn drehen müssen. Vor einem vollen Haus werde Rapid jedenfalls „alles unternehmen“.
