Die Aufstellung: So startet Rapid gegen ETO Györ!

„Ich glaube, wir haben gute Chancen, wenn wir unsere Tugenden und Qualitäten auf den Platz bekommen“, sagte Cheftrainer Peter Stöger, dessen Grün-Weiße daheim das 1:2 aus dem Hinspiel in Ungarn drehen müssen. Vor einem vollen Haus werde Rapid jedenfalls „alles unternehmen“.