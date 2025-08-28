Polster verkündet „Herzogs größte Geheimnisse“

Der Schmäh rennt schon beim Ankündigungs-Video-Interview auf Hochtouren! Er werde „die größten Geheimnisse Andi Herzogs“ veröffentlichen, scherzt Toni Polster hier im Kurz-Talk (siehe oben). Hintergrund: Die beiden Kult-Kicker gehen gemeinsam auf die Bühne – am 15. November im Vinatrium Deutschkreutz. Tickets für die Veranstaltung gibt‘s hier. Wir wünschen jetzt schon gute Unterhaltung!