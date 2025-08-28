Eurofighter „parken“ zum fünften Mal in Klagenfurt

Keine Ausbildungs- und Übungsflüge

Da die Eurofighter nur für „Priorität Alpha“-Einsätze starten würden. Sprich: Nur wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist, oder Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden keine stattfinden.