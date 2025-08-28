Tirols Gericht hebt Weisungen für Ochsenknecht auf

Jetzt war das Landesgericht Innsbruck schnell. Wie die „Krone“ berichtet hat, waren die Weisungen für Ochsenknecht nach der Diversion weiterhin aufrecht – er durfte Österreich nicht verlassen, sein Pass war im Gericht hinterlegt. Am Donnerstag entschied das Gericht über einen Antrag seiner Verteidigung.
Über den Antrag von Anwalt Matthias Holzmann wurden am Donnerstag sämtliche gelindere Mittel gegen dessen prominenten Mandanten aufgehoben – die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat dem Aufhebungsantrag auch zugestimmt.
„Fair und objektiv“
„Eine weitere Aufrechterhaltung der gelinderen Mittel wäre nicht mehr verhältnismäßig gewesen“, lobt Holzmann gegenüber der „Krone“ die Entscheidung als „fair und objektiv“.
Jimi Blue darf zurück in die Heimat
Der 33-jährige deutsche Schauspieler, der sich letzten Freitag im LG Innsbruck wegen schweren Betrugs verantworten musste, bekommt nun seinen Reisepass ausgefolgt und darf wieder in seine Heimat ausreisen. Jimi Blue Ochsenknecht war seit seiner Überstellung mit einem Gefangenentransport seit 16. Juli in Österreich, kam gegen Kaution frei.
Herr Ochsenknecht kann nun wieder in vollem Umfang seiner Arbeit nachgehen, um die doch erhebliche Geldbuße von 18.000 Euro schnellstmöglich bezahlen zu können.
Der Tiroler Anwalt Matthias Holzmann verteidigt Jimi Blue Ochsenknecht.
Bild: www.mh-law.at
Diese 15.000 Euro werden seiner Schwester nun retourniert. „Mein Mandant hat somit die volle Bewegungsfreiheit wiedererlangt.“ Dieses Strafverfahren sei ihm eine große Lehre gewesen. „Herr Ochsenknecht kann nun wieder in vollem Umfang seiner Arbeit nachgehen, um die doch erhebliche Geldbuße von 18.000 Euro schnellstmöglich bezahlen zu können“, ist Holzmann optimistisch.
Gut gelaunt im Weingut
Erst am Wochenende war Jimi Blue Ochsenknecht gemeinsam mit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht im Weingut Tement. Die beiden Geschwister zeigten sich gut gelaunt und genossen die Zeit in der Südsteiermark – ein seltener gemeinsamer Auftritt der Ochsenknechts abseits des Justiztrubels.
