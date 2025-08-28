Tirols Gericht hebt Weisungen für Ochsenknecht auf

Jimi Blue darf zurück in die Heimat

Der 33-jährige deutsche Schauspieler, der sich letzten Freitag im LG Innsbruck wegen schweren Betrugs verantworten musste, bekommt nun seinen Reisepass ausgefolgt und darf wieder in seine Heimat ausreisen. Jimi Blue Ochsenknecht war seit seiner Überstellung mit einem Gefangenentransport seit 16. Juli in Österreich, kam gegen Kaution frei.