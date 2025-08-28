„Die Nummer sechs zu sein, taugt mir gar nicht“

Ein Dorn im Auge ist dem BWT-Chef, dass Windhager aktuell nur Nummer sechs auf dem österreichischen Heizungsmarkt ist. „Das taugt mir nicht“, sagt der gebürtige Hinterseer und gibt sich in Folge selbstbewusst: „Aber schauen wir, wo wir in fünf Jahren stehen.“ Wo soll das sein? „Das überlasse ich Ihnen, aber wir nennen das Ganze nicht umsonst ’Beste Heizungs-Technologie’.“