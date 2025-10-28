Auf Torjäger-Krone folgte meist der Aufstieg

Sebastian Müller und Hrvoje Horvat: In der Vorsaison teilte sich ein Duo den Titel des besten Unterhaus-Torschützen. Während Horvat bei Croatia Salzburg ein paar Spiele verpasste und daher erst bei fünf Goals (ein Dreierpack) steht, läuft es für Müller bei Hallein gut. Heuer darf er sich stets in der vierthöchsten Liga beweisen. „Die Qualität der Spieler ist höher, da geht es nicht so einfach“, ist der Zivildiener aber froh über jede Minute Spielzeit.