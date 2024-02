Behörde genehmigt Übernahme von Windhager

Windhager schlitterte Anfang Jänner in die Insolvenz. Was mit dem fast fertigen Werksneubau für Wärmepumpen in Pinsdorf bei Gmunden (OÖ) passiert, ist noch unklar. Weißenbacher erklärte Anfang Februar, ein Angebot vorgelegt zu haben. Offen ist, wer den Zuschlag bekommt.