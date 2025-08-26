Snoop Dogg kritisiert Homosexualität in Filmen

„Wollte nur den Film sehen“

Im Podcast sagte Snoop Dogg, er dachte sich: „Mist, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich bin nur hier, um mir den verdammten Film anzusehen.“ Diese Erfahrung habe ihn „fertiggemacht“. „Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Ihr werft mich mitten in eine Scheiße, auf die ich keine Antwort habe.“ Er sei von der Situation „total überrumpelt“ gewesen. Zur Darstellung von queeren Personen in Filmen sagte er: „Das sind Kinder. Müssen wir ihnen das in diesem Alter zeigen? Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort darauf.“