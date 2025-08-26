Snoop Dogg kritisiert Homosexualität in Filmen

Er habe „Angst, ins Kino zu gehen“, sagte Snoop Dogg zuletzt in einem Podcast, nachdem er einen Film mit seinem Enkel gesehen hatte, in dem ein lesbisches Paar vorkam. Die LGBTQ+ Community ist entsetzt über seine Aussagen.
Der US-Rapper Snoop Dogg verärgerte zuletzt mit homophoben Aussagen. In einem Podcast erzählte er von einem Erlebnis beim Filmschauen mit seinem Enkelkind. Im Disneyfilm „Lightyear“ wird ein lesbisches Paar mit einem Kind gezeigt. Als ihn sein Enkel fragte, wie zwei Frauen ein Kind miteinander haben können, geriet der Star in Erklärungsnot.
„Wollte nur den Film sehen“
Im Podcast sagte Snoop Dogg, er dachte sich: „Mist, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich bin nur hier, um mir den verdammten Film anzusehen.“ Diese Erfahrung habe ihn „fertiggemacht“. „Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Ihr werft mich mitten in eine Scheiße, auf die ich keine Antwort habe.“ Er sei von der Situation „total überrumpelt“ gewesen. Zur Darstellung von queeren Personen in Filmen sagte er: „Das sind Kinder. Müssen wir ihnen das in diesem Alter zeigen? Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort darauf.“
Kritik auf Social Media
In den sozialen Medien muss sich Snoop Dogg scharfer Kritik stellen. Viele warfen ihm Homophobie vor und meinten, es wäre nicht so schwer gewesen, seinem Enkel die Filmszene zu erklären. In Australien führten die kontroversen Aussagen des Rappers sogar zu Forderungen, er solle als Headliner beim Grand Finale der Australian Football Open ersetzt werden.
