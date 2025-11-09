Mann hatte Schutzengel: Passantin bemerkte Feuer

Fünf Feuerwehren wurden Sonntagnachmittag in Illmitz von einem Brand in Atem gehalten. Dank einer aufmerksamen Illmitzerin hat der Bewohner des Hauses überlebt, seine zwei Hunde konnten nicht mehr gerettet werden.
Die Frau spazierte mit ihrem Nachwuchs durch die Gassen der Gemeinde, als sie bei einem Haus ein Feuer bemerkte. Dank ihr konnte der Bewohner, der sich zu der Zeit noch im Gebäude befand, heraus geklopft und in Sicherheit gebracht werden. Sie informierte auch die Einsatzkräfte.
„Das Feuer hat auf das gesamte Gebäude samt Dachstuhl übergegriffen“, erzählt ein Feuerwehrmann. Für die zwei Hunde des Mannes kam leider jede Hilfe zu spät. Sie konnten nicht mehr gerettet werden.
Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht geklärt, das müssen die Ermittlungen zeigen. Im Einsatz waren rund 70 Kameraden aus Illmitz, Frauenkirchen, Wallern, Apetlon und Rust.
