„Klebeterrorist“ macht Mietern das Leben schwer

„Es ist immer dasselbe. Die Tasten werden verklebt, der Aufzug repariert. Kurz darauf sind sie wieder kaputt“, schildert Mieter Otto Bauer. Die Aufzugsfirma hat den Lift sogar für mehrere Wochen gesperrt. Mieterinnen wie Frau P. mussten mehrere Stockwerke zu Fuß erklimmen, was für ältere Bewohner beschwerlich ist. Nicht alle wollen das angebotene Trageservice vom Samariterbund in Anspruch nehmen.