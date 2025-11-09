Küchenbrand wütete in Tiroler Einfamilienhaus

Was ursprünglich als Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Schlitters im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) gemeldet wurde, entpuppte sich am Sonntagnachmittag als Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung.
Der Alarm ging um 15.45 Uhr bei der Leitstelle Tirol ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr Schlitters bot sich ein dramatisches Bild: Der Kaminbrand hatte sich ausgeweitet und auf die Küche des Wohnhauses übergegriffen.
50 Feuerwehrleute im Einsatz
Die Feuerwehrleute hatten mit heftiger Rauchentwicklung zu kämpfen, unter Einsatz von starkem Atemschutz gelang es 50 Mann der Feuerwehr aus Schlitters und der nachalarmierten Wehr aus Bruck, den Brand binnen einer Stunde zu bekämpfen.
Küche komplett zerstört
Verletzt wurde niemand, der Hausbewohner hatte sich rechtzeitig selbst retten können. Die Küche wurde komplett zerstört.
