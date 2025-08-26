Vorteilswelt
Südkorea sicher:

Nordkorea könnte pro Jahr 20 Atomwaffen bauen

Außenpolitik
26.08.2025 10:03
Eine nordkoreanische Rakete, die vermutlich mit einem Atomsprengkopf versehen werden kann.
Eine nordkoreanische Rakete, die vermutlich mit einem Atomsprengkopf versehen werden kann.(Bild: AP/Wong Maye-E)

Nordkorea könnte nach den Worten des südkoreanischen Staatschefs Lee Jae Myung bald zehn bis 20 Atomwaffen pro Jahr herstellen. „Eine Interkontinentalrakete, welche die USA erreichen kann, ist fast fertig entwickelt“, sagte Lee bei einem Besuch in Washington in der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies am Montag.

Der Präsident, der dem international isolierten Nachbarland gegenüber eine versöhnlichere Politik betreibt als sein Vorgänger, betonte: „Wir haben uns bemüht, Nordkorea abzuschrecken und Sanktionen zu verhängen, aber das Ergebnis ist, dass Nordkorea sein Atomprogramm weiter vorantreibt.“ Die Zahl der Atomwaffen, über die Nordkorea verfügt, sei „in den letzten drei bis vier Jahren gestiegen“.

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und seine Tochter verfolgen einen Raketentest.
Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und seine Tochter verfolgen einen Raketentest.(Bild: APA/AP)

Präsident gegen Provokationen des Nachbarlandes
Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hat Nordkorea bereits schätzungsweise 50 Sprengköpfe zusammengebaut und verfügt über spaltbares Material für bis zu 40 weitere. Lee erklärte, Südkorea sei entschlossen, das Nachbarland weiter mit konventionellen Waffen abzuschrecken. Gleichzeitig verwies er auf Bemühungen, Provokationen einzustellen, etwa durch einen Abbau von Propaganda-Lautsprechern an der gemeinsamen Grenze.

Nord- und Südkorea sind auch über sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Korea-Kriegs im Jahre 1953 formell weiterhin im Kriegszustand. Die USA haben zehntausende Soldaten in Südkorea stationiert, unter anderem zum Schutz Südkoreas.

